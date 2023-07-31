"فرح" الثالثة على الجمهورية أدبى: توفيق الله والمناخ الجيد للمذاكرة سر تفوقى

حالة من السعادة غمرت منزل الطالبة فرح محمد قدري، من محافظة الإسكندرية، الثالثة جمهوري على الشعبة الأدبية بأوائل الثانوية العامة، بمجموع 390.5 درجة، وذلك عقب إعلان اسم ابنتهم ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، والتي أعلنت منذ قليل.

وقالت والدة فرح، أن الخبر كان صدمة مفرحة، حيث تلقينا مكالمة هاتفية من الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أخبرنا بأن فرح من أوائل الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت تثق في ابنتها بأن تكون من المتفوقين، ولكن لم تكن تتوقع أن تكون ضمن أوائل الجمهورية.

وأضافت لـ" الدستور" أنها تحدثت مع ابنتها قبل ساعات من إعلان النتيجة لطمأنتها وإخبارها أنها بذلت جهدًا كبيرًا، وأنها ووالدها يثقان بها، وأيً كانت النتيجة فنحن نرضى بما كتبه الله لأننا جميعًا بذلنا كل ما علينا.

وتابعت أن ابنتها دائمًا من المتفوقين، وشقيقتها الأكبر كانت من أوائل الإدارة التعليمية، وألتحقت بكلية الفنون الجميلة، مشيرة إلى أن ابنتها تحب دراسة اللغات، ولكن لم تستقر على الاختيار الأخير في رغباتها بالمرحلة الجامعية.

وقالت الطالبة فرح محمد قدري، إنه عندما تلقى والدها المكالمة من وكيل وزارة التربية والتعليم، كانت تصلي، وأثناء تسليمها من الصلاة سمعت الخبر من والدها، قائلة كانت فرحة كبيرة وهو توفيق الله، فقد كنت أتمنى أن أكون من أوائل الإدارة التعليمية، ولكن كرم ربنا كان أكبر بكثير من توقعي.

وأضافت لـ"الدستور": "هذا النجاح والتفوق يعود لجميع من كان بجانبي ودعمني من أسرتي ومعلميني الذين بذلوا جهدًا كبيرًا معي من أساتذتي في المدرسة وخارجها"، لافتًة أنها كانت تتلقى الدروس من المدرسة وتعمل على التعرف على جميع الطرق من خلال دراستها قائلة: "كنت بشتغل على نفسي ومكنتش بحدد وقت أو ساعات للمذاكرة، ولكن كنت أذاكر 45 دقيقة وراحة 10 دقايق لاستيعاب المذاكرة".

وأكدت أن كلمة السر في تفوقها أولًا هو توفيق وستر الله، ثم الدعم والتشجيع والمناخ الجيد للمذاكرة، وهو ما تكلل اليوم بالتفوق والنجاح.