بنزيما يواصل تألقه ويقود الاتحاد لدور الثمانية بالبطولة العربية بالفوز على الصفاقسي التونسي

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة السعودي للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز على الصفاقسي التونسي في المباراة التي انتهت 1/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.

وسجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 63، ليواصل تألقه في البطولة بعدما سجل هدفا وصنع آخر في المباراة الأولى أمام الترجي والتي فاز بها الاتحاد 2 /1.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني، ومنافسه في المباراة المقبلة بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

على الجانب الأخر، ظل الصفاقسي بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطة خلف الترجي والذي سيواجهه في الجولة المقبلة يوم الأربعاء.

وتقام البطولة في 3 مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، وتتواصل منافساتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.