عالم بـ"الأوقاف": لا يجوز القسم إلا بالله (فيديو)

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن سورة القيامة من السور التى كان يقرأ بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى الركعة الواحدة، لافتا إلى أن السورة بدأت بقسم لله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، والنفس اللوامة، فى قوله تعالى: "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ".

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، إما نحن فإذا أردنا القسم فلا يجوز لنا إلا القسم بالله سبحانه وتعالى أو نسكت، فالله لا يقسم إلا بما عظم من خلقه، يقسم الله سبحانه بالفجر أو يوم القيامة أو النفس اللوامة، أو بالشمس أو بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

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