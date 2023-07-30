الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم بـ"الأوقاف": لا يجوز القسم إلا بالله (فيديو)

الشيخ تميم المراغي
الشيخ تميم المراغي

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن سورة القيامة من السور التى كان يقرأ بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى الركعة الواحدة، لافتا إلى أن السورة بدأت بقسم لله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، والنفس اللوامة، فى قوله تعالى: "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ". 

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، إما نحن فإذا أردنا القسم فلا يجوز لنا إلا القسم بالله سبحانه وتعالى أو نسكت، فالله لا يقسم إلا بما عظم من خلقه، يقسم الله سبحانه بالفجر أو يوم القيامة أو النفس اللوامة، أو بالشمس أو بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=nDgug80_br8

الشيخ أحمد تميم المراغي سورة القيامة الأوقاف

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