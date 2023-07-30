رئيس النقابة العامة للنقل البحرى يطالب بفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية

طالب حسام الدين مصطفي، رئيس النقابة العامة للنقل البحرى، بفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية وإدراج هذا التواصل فى برامج التثقيف والتدريب، وإنشاء أكاديمية التدريب على العمل النقابي وتفعيل دور هذه الأكاديمية.

وقال حسام الدين مصطفي، خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة النقابات والعمل الأهلى لمناقشة حل تحديات العمل النقابي الأهلى، إن محور النقابات العمالية من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبا بتطبيق وتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية وربط التنفيذ بجدول زمنى واضح.



وشدد على ضرورة دعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة فى استمرار دورها، مضيفًا: "نأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطنى رسم خريطة للعمل الأهلى والعمال".