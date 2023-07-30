الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار محمود فوزى يوضح لماذا تُعامل العاصمة الإدارية معاملة ذات طبيعة خاصة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن ذكر وضع مدينة القاهرة ليس لمجرد بيان علاقتها بالعاصمة الإدارية الجديدة كطبيعة خاصة، موضحا أن العاصمة فى أي بلد يكون لها وضع خاص، تنقل مؤسساتها فى جميع المحافظات عدا التي لها طبيعة قومية فنجد أن لكل الوزرات مديريات فى مختلف المحافظات.

وأكد "فوزي" خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، أن العاصمة تحتاج إلي تنظيم قانوني مختلف، وذلك لاختلافها عن باقي المدن، مضيفا: “هل محافظ القاهرة يعامل زيه زي باقي المحافظين من حيث الأعباء المالية والادارية التي تلقى على كاهله وغيرها”.

وأضاف: “نحن على مشارف الانتقال لعاصمة إدارية جديدة”، متسائلا: هل عندما سيكون هناك عاصمة سياحية او تجارية؟ هل سيكون هناك ترابط جغرافي بينهم أم لا وخاصة أن الدستور حدد تواجد بعض مقرات الحكم فى القاهرة وهو ما يحتاج للمناقشة؟ موضحا الفرق بين العلاقة السياسية والإدراية بين القاهرة وكونها مكان جغرافي، وهل بالفعل نحتاج لتنظيم قانوني خاص أم لا؟

 

المستشار محمود فوزي الامانة الفنية للحوار الوطني مدينة القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة الوزرات محافظ القاهرة

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