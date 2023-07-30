الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق 3 شباب في مياه شواطىء الهانوفيل بالإسكندرية

غرق شاب
غرق شاب

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، اليوم الأحد، غرقًا إثر نزولهم البحر في إحدى شواطىء منطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود 3 حالات غرق، داخل أحد شواطئ منطقة الهانوفيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتبين عن غرق كل من، إسلام صبحي جودة 16 سنة، مصطفى أنور منصور، 20 سنة، إبراهيم شعبان، 20 سنة من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين اثنين منهم، وجارِ البحث عن الثالث، واتخاذ كاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصرع منطقة الهانوفيل شواطىء الإسكندرية قوات الانقاذ النهري

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس