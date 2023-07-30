غرق 3 شباب في مياه شواطىء الهانوفيل بالإسكندرية

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، اليوم الأحد، غرقًا إثر نزولهم البحر في إحدى شواطىء منطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود 3 حالات غرق، داخل أحد شواطئ منطقة الهانوفيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتبين عن غرق كل من، إسلام صبحي جودة 16 سنة، مصطفى أنور منصور، 20 سنة، إبراهيم شعبان، 20 سنة من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين اثنين منهم، وجارِ البحث عن الثالث، واتخاذ كاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.