الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة: مؤتمر "السكان والتنمية" يُسرع من النتائج الاستراتيجية الوطنية والمبادرات الرئاسية الرائدة

إيلينا بانوفا
إيلينا بانوفا

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إيلينا بانوفا"، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى يعقد بالعاصمة الإدارية فى الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في توقيت استراتيجي من التفكير العالمي، حيث إننا في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "بانوفا" - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اليوم - أن المؤتمر يساهم في تسريع نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والبرامج والمبادرات الرئاسية الرائدة في مصر مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
كما أشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم استراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية 2030، وقد شاركت الأمم المتحدة في تطوير كلتا الاستراتيجيتين وهي على استعداد لتعبئة خبراتها للشراكة مع الحكومة على تنفيذها.

ولفتت إلى تطلع الأمم المتحدة إلى الشراكة مع الوزارة من أجل مؤتمر ناجح، والذي سيساهم في جدول الأعمال العالمي والإقليمي للصحة والسكان وسيوجه التعاون الاستراتيجي بين منظومة الأمم المتحدة ووزارة الصحة والسكان خلال الفترة القادمة.

الامم المتحدة الاستراتيجية الوطنية السكان والتنمية مصر المؤتمر العالمي للسكان

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