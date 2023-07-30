تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في مشاجرة الوايلى لـ15 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة حبس قتل شحص بسبب خلافات قديمة بينهما، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل.



كان تبلغ لقسم شرطة الوايلى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة -سكين-.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.