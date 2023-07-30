الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية لأهالى المنيا (فيديو)

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول مشروعات ضخمة جرى تنفيذها لتطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي المنيا، والتي تمثل أبرزها في التالي:

 

101 مشروع إجمالي مشروعات قطاع الصحة في المنيا منذ 2014.

 

2.1 مليار جنيه تكلفة مشروعات قطاع الصحة منذ يوليو 2014 بالمنيا.

 

إنشاء وتطوير المستشفيات أحد المشروعات الرئيسية بقطاع الصحة بالمنيا.

 

80 وحدة صحية ومركز طبي تم إنشاؤها وتطويرها بالمنيا.

 

3 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم تطويرها بالمحافظة.

 

%11 نصيب قطاع الصحة من الاستثمارات العامة في محافظة المنيا.

المنيا الرعاية الصحية تطوير مشروعات ضخمة مشروعات تطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي المنيا اهالي المنيا

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