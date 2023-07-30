تشييع جنازة شقيقتين لقيتها مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ببني سويف (صور)

شيع أهالي مدينة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، جنازة الشقيقتين يمنى ومنة، اللاتي لقي مصرعهن في حادث انقلاب سيارة ملاكي، إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين.

وأدى المئات من أهالي بني سويف صلاة الجنازة على الفقيدتين عقب صلاة الفجر بمسجد المحمدي، وشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير من صديقات وأسرة المتوفيتان، وكانت تظهر عليهن ملامح الصدمة والحزن الشديد.

ولقيت شقيقتان مصرعهما، وأصيبت فتاة أخرى، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لقسم الاستقبال لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشقيقتين وهما «يمني.م.ش» 28 سنة، و«منه» 21 سنة، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة فتاة أخرى وتدعي«روان.ت.م» بجروح وسحجات وتم نقلها لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث.

تشييع جنازة شقيقتين