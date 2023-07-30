الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 30 يوليو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 30 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج المائية ، التي جاءت على النحو التالي:

يعود تاريخ دراسة علم الأبراج الفلكية إلى القرون الوسطى، حيث يعتقد أنه يمكن للنجوم والكواكب تؤثر على شخصية الإنسان.

تشير الأبراج الفلكية إلى نظام تصنيف يقسم الأشخاص وفقًا لشهر ميلادهم. ومن بين هذه الأبراج هناك المائية التي تشمل الحوت والسرطان والعقرب، والتي تتميز بصفاتها المميزة والتوقعات المختلفة لكل منها.


برج الحوت:
يعتبر برج الحوت أكثر الأبراج المائية طبيعية وديبلوماسية، يتميز الأشخاص المولودين تحت هذا البرج بالعاطفة والحساسية والإبداع.

كما أنهم غير متحمسين للواجبات اليومية ويفضلون الابتعاد عن الروتين ومن المتوقع أن يكون لهؤلاء الأشخاص يوماً هادئاً ومليئًا بالتأمل والرومانسية.

قد تشعر بحاجة للانغماس في نفسك والابتعاد عن الضوضاء، يمكن أن يكون لديك يوم هادئ وديناميكي في الوقت نفسه، حاول العمل على تحقيق أهدافك الشخصية والاستمتاع بلحظات الهدوء والتأمل.


برج السرطان:
يعتبر السرطان أكثر الأبراج المائية عاطفية وحساسة، فالأشخاص المولودين تحت هذا البرج غالباً ما يكونون رحيمين وحنونين ومتعاطفين.

كما أنهم يميلون إلى الانغماس في مشاعرهم ويعبرون عنها بوضوح، ومن المتوقع أن يعيش السرطان يومًا مليئًا بالحنان والراحة والاهتمام بالآخرين.

قد تشعر بالراحة والاستقرار، تفضل القضاء وقتًا ممتعًا مع العائلة والأصدقاء، وقد يكون من المفيد أيضًا إعادة التواصل مع أشخاص من الماضي وإعادة إحياء ذكريات جميلة.

 

برج العقرب:
يُعتبر العقرب أكثر الأبراج المائية غموضاً وشغفًا، يتميز الأشخاص المولودين تحت هذا البرج بكونهم قويين وملتزمين وذكيين.

يستطيع العقرب الإحساس بمشاعر الآخرين بكل دقة ويتصرفون وفقًا لها، ومن المتوقع أن يعيش العقرب يومًا مليئًا بالتأمل والقوة والتحليل.
يمكن أن تشعر بأنك مستعد لتحفيز نفسك والتحرك قدمًا، قد تواجه بعض التحديات على طول الطريق، لكنك ستتخطاها بسلاسة.

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