مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهما فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

لقيت شقيقتان مصرعهما، وأصيبت فتاة أخرى، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لقسم الاستقبال لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشقيقتين وهما « يمني.م.ش» 28 سنة، و«منه» 21 سنة، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة فتاة أخرى وتدعي«روان.ت.م» بجروح وسحجات وتم نقلها لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث.