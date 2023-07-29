السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهما فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقيت شقيقتان مصرعهما، وأصيبت فتاة أخرى، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لقسم الاستقبال لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشقيقتين وهما « يمني.م.ش» 28 سنة، و«منه» 21 سنة، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة فتاة أخرى وتدعي«روان.ت.م» بجروح وسحجات وتم نقلها لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث.

النيابة العامة أمن بني سويف بني سويف حركة المرور سيارات الإسعاف مركز ناصر

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة