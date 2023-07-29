السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز يكشف سر السعادة.. ورسالة للمتشائمين

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

وجه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، رسالة من عالم الغيوب لكل متشائم ومهموم ممثلة في قوله تعالى "سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

وأضاف، خلال حلقة برنامج  "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإنسان عندما يمر بعسر فلابد أن يكون نهايته يسرًا من الله لأن هذا وعد الله، واستدل بمقولة "يا عباد الله صبرًا إن توالت الكروب كلما يشتد كربًا تنجلي عنكم ذنوب، إن في القرآن آية وهي طب القلوب إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب".

أين يكمن سر السعادة؟

وتابع، نوجه رسالة للمتشائمين ونطبطب عليهم لأن سر السعادة في حسن الظن بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق، لان مفاتيح الفرج والخيروالرزق باله وعلينا أن نثق به حتى يراضينا.

رمضان عبدالمعز رسالة متشائم مهموم سر السعادة

مواد متعلقة

ماذا يحدث للإنسان عندما يفوض أمره لله؟.. رمضان عبدالمعز يُجيب

رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

"أقدار الله فوق عقولنا".. رمضان عبدالمعز يكشف أسرار غزوة بدر

رمضان عبدالمعز: الله يمسح تاريخك الأسود بحسنة عملتها لوجهه الكريم

رمضان عبدالمعز: الله لم يحرم الزينة على المرأة ولكنه خصها لهؤلاء

رمضان عبدالمعز يوضح أخطر علامات غضب الله على عبده

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة