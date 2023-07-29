رمضان عبدالمعز يكشف سر السعادة.. ورسالة للمتشائمين

وجه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، رسالة من عالم الغيوب لكل متشائم ومهموم ممثلة في قوله تعالى "سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإنسان عندما يمر بعسر فلابد أن يكون نهايته يسرًا من الله لأن هذا وعد الله، واستدل بمقولة "يا عباد الله صبرًا إن توالت الكروب كلما يشتد كربًا تنجلي عنكم ذنوب، إن في القرآن آية وهي طب القلوب إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب".

أين يكمن سر السعادة؟

وتابع، نوجه رسالة للمتشائمين ونطبطب عليهم لأن سر السعادة في حسن الظن بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق، لان مفاتيح الفرج والخيروالرزق باله وعلينا أن نثق به حتى يراضينا.