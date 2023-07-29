جامعة النيل الأهلية تشارك فى معرض EDUGATE التعليمى الدولى وتعلن خصم 10%؜ للطلاب

تشارك جامعة النيل الأهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، في فعاليات النسخة الـ13 من معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، الذي يرفع شعار "جميع الجامعات تحت سقف واحد" وتقام فعالياته هذا العام خلال الفترة من 30 يوليو حتى 1 أغسطس، بفندق كمبنسكي يالقاهرة الجديدة.

وأعلنت جامعة النيل الأهلية عن تقديم خصم 10% على رسوم السنة الدراسية الأولى لأول 100 طالب متقدم للالتحاق بالجامعة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال، من خلال معرض EDUGATE التعليمي الدولي.

وتأتي مشاركة جامعة النيل الأهلية للتعريف بكلياتها وتخصصاتها المتميزة وبرامج التبادل الطلابي والمراكز البحثية والمنح الكاملة أو الجزئية، حيث تضم الجامعة 4 كليات وهى، إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح جامعة النيل إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الأعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة في جامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه، حيث يتواجد خريجو جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، وكذلك الخريجون الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.

وتتيح مشاركة جامعة النيل الأهلية في فعاليات معرض ومنتدى EDUGATE إلى تعريف المجتمع المحلي والعالمي بخبرات الجامعة في نظام التعلم الحديث في الجامعة والإمكانات المتاحة لطلابها لجعلهم الأقدر والأكثر تنافسية محلياً وإقليمياً، وكذلك احتضان وتبني منظومة بحث علمي وريادة الأعمال الأفضل محلياً، كونها واحدة من جامعات الجيل الرابع والتي تهتم بالابتكار وريادة الأعمال، كما أن مشاركة الجامعة في المعرض تتيح لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنح الدراسية في التعرف على ما تقدمه جامعة النيل الأهلية من منح وبرامج التبادل الطلابي وإتاحة الفرصة للطلاب للتقديم المباشر في الجامعة والتعرف على مصروفاتها الدراسية، وكذلك الحصول على الخصومات التي تقررها الجامعة في هذا الأمر.

وتعد جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة إفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU).