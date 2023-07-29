السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير: 70 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائى بمنطقتى شرق وجنوب إفريقيا

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي إن هناك 70 مليون نسمة في منطقة شرق إفريقيا والجنوب الإفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد سريعًا في بلدان البؤر الساخنة، ومنها إثيوبيا 20.1 مليون، والسودان 9 ملايين، وجنوب السودان 8 ملايين، والصومال 7 ملايين.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصومال وجنوب السودان معرضتان أيضًا لمخاطر المجاعة، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات في كثير من المناطق، فبعد 3 سنوات من موجات الجفاف المتتالية التي قوضت سبل كسب العيش وأدت إلى تآكل الأصول وفقدان الممتلكات، ساعدت البداية المواتية للأمطار في شهري مارس ومايو على تخفيف وطأة الأوضاع في عموم القرن الإفريقي، على الرغم من أن الآثار التراكمية للجفاف أدت إلى تآكل أصول وممتلكات الأسر المعيشية بشكل كبير وقوضت قدراتها على التكيف وما زالت تحديًا من إمكانية الحصول على الغذاء والدخل.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار المتواصلة دمرت البنية التحتية والأراضي الزراعية والمحاصيل في الصومال وأثيوبيا وأسهمت في نفوق 70 ألف رأس ماشية في إثيوبيا، ومع استمرار الارتفاع غير المعهود في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ستستمر الأزمة وقد تتفاقم وتزيد معدلات انتشارها في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا وشمال وشرق كينيا والصومال.

وتشير توقعات موسم الأمطار المقبل من يونيو إلى سبتمبر إلى معدل هطول أمطار دون المتوسط في أجزاء من منطقة القرن الإفريقي، وخاصة جيبوتي وإريتريا ووسط وشمال إثيوبيا وغرب كينيا وجرؤ كبير من الصومال وجنوب السودان وشمال أوغندا، ويتوقع أن تسود درجات الحرارة أدفأ من المتوسط في عموم القرن الإفريقي، باستثناء وسط تنزانيا، وحذرت الفاو والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أن هذه الأوضاع تساعد على تفشي حمى الوادي المتصدع بين البشر والماشية في عموم المنطقة.

البنك الدولي منطقة شرق إفريقيا الجنوب الأفريقي الأمن الغذائي انعدام الأمن الغذائي الغذاء

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