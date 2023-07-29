ناقد فنى يتحدث عن انبهار الحضور بفعاليات مهرجان العلمين (فيديو)

قال الناقد الفني خالد محمود إن الإقبال على مهرجان العلمين يزداد بشكل واضح، لافتًا إلى أن تنوع النجوم يعطي للمهرجان حالة من الثراء والإقبال الكبير، معقبًا: "الجماهير بدأت تحس بوجود المهرجان".

وأضاف محمود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن انطلاق المهرجان أخذ منحنى آخر، وسوف نشهد خلال الفترة المقبلة أسماء كبيرة في عالم الأغنية العربية، كما أن المناخ سيسهم في نجاح المهرجان.

وتابع: التنوع الذي رأيناه خلال فعاليات المهرجان يؤكد أنه لا يسير على وتيرة واحدة، خاصة أن المهرجان يمثل عنصر جذب لفئة الشباب، لأنه الفئة الأكبر في حضور الحفلات.

المهرجان يراعى جميع الأذواق والأجيال

وأكد الناقد الفني أن المهرجان يراعي جميع الأذواق والأجيال، مشيدًا بمدينة العلمين فهي مدينة ساحرة وجاذبة، ولا تقل أهمية عن مدن سياحية عالمية.