السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تخريج الدفعة 49 من دورات المقبلين على الزواج بأسيوط

كنيسة
كنيسة

احتفلت إدارة معهد المشورة بتخريج الدفعة ٤٩ من الشباب المقبلين على الزواج، بعد إتمام دراساتهم فى عدد من المجالات الروحية والنفسية واللاهوتية المؤهلة لنوال سر الزواج المقدس وتأسيس عائلات جديدة في حضن الكنيسة. 

حضر حفل توزيع شهادات التخرج الأنبا دانيال والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب يوسف رمزي من إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، فضلاً عن مشاركة الأخوات راهبات الصليب.

جاء ذلك برعاية الأنبا دانيال لطفى مطران أسيوط والأنبا مرقس وليم مطران القوصية.

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتطبيقه كشرط أساسي والتى لجأت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسئوليات والأدوار.

ويشارك في كورسات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، التي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وهى دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقى أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.

احتفل ابناء نشاط إيمان ونور "العائلة السعيدة"، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوصية، بالعيد الرابع والعشرين لتأسيسه (1999– 2023) ، وذلك خلال الأمسية الروحية والفنية البديعة التى نظمها ابناء العائلة للمناسبة الجليلة مساء الخميس 27 يوليو 2023 بدير راهبات المحبة بالقوصية.

كانت البداية حيث ترأس صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي وعاون نيافته فى الصلاة القمص أنطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، وحضره الأخوات راهبات المحبة تتقدمهن الأخت ندا عيد رئيسة الدير.
 كما شارك بالحضور خدام النشاط والمخدومين وأسرهم إلى جانب مشاركة عدد كبير من أبناء الرعية.

الأنبا مرقس وليم مطران القوصية التاسعة الأنبا دانيال لطفي الأنبا مرقس وليم البدأ الأنبا دانيا

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