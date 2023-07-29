مانشستر سيتي يُجدد عقد ناثان أكي حتى 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، تجديد عقد مدافعه الهولندي ناثان أكي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد السيتي في بيانه الرسمي، تمديد عقد صاحب الـ 28 عامًا حتى عام 2027.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ — Manchester City (@ManCity) July 29, 2023

وكان السيتي ضم أكي في صيف 2020 قادمًا من بورنموث بعقد حتى خمس سنوات في صفقة قياسية بلغت حينها 45 مليون يورو.

ولعب أكي ثلاث مواسم مع السيتي وشارك في 81 لقاء وسجل 7 أهداف.

وأصبح الدولي الهولندي من العناصر الأساسية في تشكيل الإسباني بيب جوارديولا الموسم الماضي والذي ساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية.