المخدرات تقود عاملًا للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما أسند إليه، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 2856 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى ورود معلومات سرية مفادها قيام المتهم "أ.م.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدتها التحريات السرية، وعلى إثر تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فأبصرته يستقطع قطعة لمخدر الحشيش لأحد عملائه من حافظة بلاستيكية بحوزته مستخدمًا سلاحًا أبيض سكينًا وذلك نظير مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار، وانتزعت القوة السلاح الأبيض من يده.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على 12 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.