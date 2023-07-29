السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 29 يوليو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 29 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج المائية ، التي جاءت على النحو التالي:

برج السرطان:
سيكون لديك يوم هادئ وسلس، ابتعد عن الضغوطات والتوترات وركز على الاسترخاء والاستمتاع باللحظة الحالية، وقد يحمل لك هذا اليوم فرصًا للتواصل العاطفي وبناء العلاقات.

برج الحوت:
سيكون لديك يوم هادئ ومليء بالسعادة الداخلية، استمتع بالوقت مع الأحباء واهتم بنمط حياة صحي، وقد تحصل على فرصة لتواصل عاطفي عميق وتعزيز العلاقات القائمة.

برج العقرب:
ستشعر بانفتاح ذهني وقدرة على فهم الأمور بشكل أعمق، استفد من هذه الفترة للتطور الشخصي والروحي، قد تكتشف معارف وتفاهمات جديدة وتجد حلولًا لمشاكل قديمة.


صفات مواليد الأبراج المائية

تشمل الأبراج المائية ثلاثة علامات فلكية هي السرطان والعقرب والحوت، حيث يتمتع مواليد هذه الأبراج بصفات فريدة ومميزة، فهم غالبًا ما يُعدون أشخاصًا شديدي الحساسية والتفكير العميق.

واحدة من الصفات الرئيسية لمواليد الأبراج المائية هي حساسيتهم العالية، يتمتعون بقدرة استثنائية على التعاطف وفهم مشاعر الآخرين بسهولة.

كما يميلون إلى أن يكونوا شخصيات متعاطفة ومتفهمة، ويقدرون العلاقات القوية والوفية، بفضل هذه الحساسية، يتمتع مواليد الأبراج المائية بقدرة فائقة على التأثر بمشاعر الآخرين وتغيرات المزاج، بالإضافة إلى ذلك، فإن مواليد الأبراج المائية يعتبرون أشخاصًا ذوي تخيل وخيال واسع، كما أن مواليد الأبراج المائية هم أشخاص شديدي الحساسية والتفكير العميق، يحملون قدرًا عاليًا من الإبداع والتخيّل، ويتسمون بالعمق والغموض.


يمتلكون قدرًا عاليًا من الإبداع والفن، ويعبّرون عن أفكارهم ومشاعرهم بطرق فريدة، وقد يكون لديهم ميل نحو الأدب والكتابة والفنون التشكيلية أو الموسيقى.

وتتميز شخصيات مواليد الأبراج المائية بالعمق والغموض، كما يمتلكون قدرًا عاليًا من الوعي الذاتي ويفكرون بشكل عميق في الأمور المختلفة.

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