الباز يشكر كل من قدم العزاء فى والده: "شكرًا لدعمكم ومساندتكم"

توجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالشكر لكل من تقدم بواجب العزاء في والده الحاج عبدالحفيظ الباز.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أشكر كل من تحدث أو أرسل رسالة وكل من شرفوني بالعزاء سواء في قريتي الزعاترة، أو في مسجد عمر مكرم، أشكر الجميع، أشكر دعمهم ومساندتهم، أحيانا الإنسان يكون في لحظات ضعف شديدة، ويزيد هذا الضعف، لما متقدرش تعبر عنه، فتجد الناس حولك يدعمونك بكلمة أو نظرة، أو بمشاعر يبعثها إليك".

وأردف: "أشكر الجميع على الروح الطيبة، مجاملاتهم على راسي، أشكر كل من اتصلوا، ومن حالت ظروفهم عن وجودهم في العزاء".