الباز: تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء سيزيد من معدل الجريمة بالمجتمع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المناطق الساحلية يصعب على الدولة المصرية أن تقوم بقطع التيار الكهربائي بها على الإطلاق، وذلك لأن هذه المناطق الساحلية لا تخلو من السياح، وبالتالي هذه المناطق حيوية لجلب العملة الصعبة للخزانة المصرية، وبالتالي قطع التيار الكهربائي قد يؤدي لعودة عدد كبير من السائحين إلى بلادهم.

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تحديد موعد قطع التيار الكهربائي في الأحياء المصرية سيعطي فرصة كبيرة لحدوث اضطراب أمني، حيث إن انقطاع التيار الكهربائي يعني تعطل كاميرات المراقبة في الشوارع والمؤسسات المختلفة، لذا لا يجب تحديد مواعيد قطع التيار الكهربائي لتجنب المشاكل الأمنية والجرائم نظرًا في هذا التوقيت الذي سيتم الإعلان عنه.

وأضاف في حديثه، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أستاذ جامعة عظيم، وجميع من درسوا على يده بالجامعة يشهدون بقوته الكبيرة في الشرح والتبسيط، معبرًا: "مصطفى مدبولي مقنع من الدرجة الأولى كأستاذ جامعي وليس مسئولًا سياسيًا".

وتابع: "مصطفى مدبولي من أهم الشخصيات القادرة على صنع عرض معلوماتي عظيم، وأتمنى عودة مصطفى مدبولي إلى مدرجات الجامعة وترك هذا المنصب لمن يستطيع أن يباشره من أرض الواقع".