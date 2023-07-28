قناة الناس| على الله الجمال: صيام عاشوراء أجره عظيم عند الله (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن أجر الصيام في يوم عاشوراء، عظيم إذ يكفر ذنوب السنة التي قبله، مستشهدًا بحديث الرسول صلً الله عليه وسلم: “احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تكفير الذنوب والسيئات فكلنا مذنبون.

وأضاف "الجمّال"، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الصيام في هذه الأيام مجهد ومرهق في ظل الحر الشديد فهو يحتاح إلى صبر، لكن الإنسان عليه أن ينظر إلى الأجر والجزاء من الله تعالى، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، فالصائم في معية الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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