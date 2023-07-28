الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجنرال تشيانى يعلن رئاسته المجلس الانتقالى فى النيجر

الجنرال عبد الرحمن
الجنرال عبد الرحمن تشياني- النيجر

أعلن اللواء عبدالرحمن تشياني، اليوم، عبر التليفزيون الوطني في النيجر، عن أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

يأتي ذلك، عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، في بيان عبر التليفزيون، عن عزل رئيس البلاد المنتخب محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس المعنوية والجسدية وفقًا لقوانين حقوق الإنسان.

وفي أول ظهور علني له، قال الجنرال عبدالرحمن تشياني إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام"، بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

وتولى تشياني قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

 

حظر أنشطة الأحزاب

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة النيجرية أن عناصر من الحرس الرئاسي نظمت تمردًا ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة.

كما أعلن العسكريون الانقلابيون في بيان جديد عن حظر أنشطة الأحزاب السياسية في النيجر حتى إشعار آخر

وكان رئيس النيجر أكد أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستعقد قمة طارئة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الأحد القادم لبحث تداعيات الانقلاب على محمد بازوم الذي تم انتخابه رئيسًا عام 2021.

 

النيجر الانقلاب على محمد بازوم اللواء عبد الرحمن تشياني رئاسة المجلس الانتقالي الحرس الرئاسي

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