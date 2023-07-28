الصحة: تقديم 417 ألفًا و405 خدمات فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 417 ألفا و405 خدمات من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الخميس 27 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها «100 يوم صحة» تضمنت 13 ألفا و139 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و662 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ2208 أطفال، فيما قدمت 44 ألفًا و833 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن المبادرة قدمت 3 آلاف و163 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و103 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2225 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف 678 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 15 ألفا و451 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 14 ألفا و566 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 64 ألفا و749 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 74 ألفا و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 131 ألفا و519 طفلا.

واستطرد أن «100 يوم صحة» قدمت 2915 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».