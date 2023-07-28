كريم بنزيما: أجواء البطولة العربية استثنائية.. وجمهور اتحاد جدة رائع

أبدى الفرنسي كريم بنزيما، سعادته الشديدة بعد فوز اتحاد جدة السعودي على حساب الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية.

وتمكن بنزيما من صناعة الهدف الأول الذي أحرزه عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يسجل الهدف الثاني وأول أهدافه بقميص الفريق السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة كبيرة وقوية وجئنا من عمل شاق ومع مرور الوقت سنصبح فريقًا أفضل".

وأضاف مهاجم اتحاد جدة الجديد: "الأجواء هنا استثنائية، والجمهور رائع ويحفز الفريق منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأتم بنزيما: "نتمنى الاستمرار على هذا المستوى حتى نتمكن من إسعاد جماهيرنا، هذا الجمهور العظيم يستحق أكثر من ذلك".