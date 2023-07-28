الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية.. بنزيما يقود اتحاد جدة لانتصار ثمين على الترجى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي لتحقيق الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مواجهات الفريقين من البطولة العربية للأندية.

وكان فريق الترجي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 26 من عمر المباراة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس اتحاد جدة.

وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل لصالح الفريق السعودي في الدقيقة 35 بعد عرضية رائعة من كريم بنزيما حوّلها برأسه في الشباك.

واستطاع كريم بنزيما أن يسجل أول أهدافه بقميص اتحاد جدة والهدف الثاني لصالح الفريق السعودي في الدقيقة 55 من تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى على يسار حارس الترجي,

وحصد فريق اتحاد جدة أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى التي تضم الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

كريم بنزيما الترجي التونسي اتحاد جدة السعودي البطولة العربية

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