البطولة العربية: الشعبانى يعلن تشكيل الترجى لمواجهة اتحاد جدة

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم، في البطولة العربية للأندية.

ويلتقي اتحاد جدة السعودي مع الترجي التونسي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الأولى التي تضم اتحاد جدة السعودي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

وجاء تشكيل الترجي أمام اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة - رائد بوشنيبة

خط الوسط: يوسف أومارو - حسام تيكا - غيث الوهابي

خط الهجوم: أنايو إيوالا - أسامة بوجرة - محمد علي بن حمودة