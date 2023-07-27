ختام فعاليات معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية لمسئولي الدعوة الإلكترونية

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء، بحضور الأستاذ الدكتورمحمد عباس عبد الرحمن أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ/ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية.

وقدّم الدكتور محمد عباس عبد الرحمن، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على حرصه على الاستفادة من الوسائل الحديثة واستخدامها في الدعوة، مع تعدد البرامج النافعة للأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) مهمة ورسالة أشرف الخلق الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام) قال (سبحانه): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وأكد أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الدعوة الإلكترونية تعد منهجًا قويًّا في الدعوة إلى الله (عز وجل) بطرق ابتكارية جديدة عبر الفضاء الإلكتروني للوصول للناس بطرق مختلفة، وحديثة تتوافق مع التطورات الحديثة، مضيفًا أن واجب الدعاة السعي الجاد لكيفية الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة المتوفرة في خدمة دعوتهم، وتحقيق أهداف رسالتهم، فالداعية مطالب أن يطوِّر ذاته، وأن يطور من وسائل وأساليب دعوته.

واختتم أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، حديثه بأنه على قدر اجتهاد الإمام من تطوير ذاته، والاستفادة من الوسائل الحديثة على قدر نجاح دعوته وعطاء الله (عز وجل) له قال (سبحانه): "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وعقب انتهاء المحاضرة تم تكريم أفضل المتفاعلين من مسئولي الدعوة الإلكترونية خلال شهر يونيه.



