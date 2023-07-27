الأحد المنتظر.. الحكومة تكشف تفاصيل العمل "أونلاين" من المنزل

كشف د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء، للتعامل مع شهر أغسطس وتوفير شحنات إضافية من المازوت لمواجهة الاستهلاكات الضخمة للتيار.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم اتخاذ مزيد من الخطوات الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة المسئولة عنها الدولة والشوارع والمباني الحكومية.

العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع

أضاف أنه بدءًا من أول يوم أحد في أغسطس المقبل، سيتم تخصيصه للعمل من المنزل «أونلاين»، وذلك سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال أغسطس للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور؛ لتخفيف الأحمال بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.

وواصل رئيس الوزراء “نشجع القطاع الخاص على ذلك، مؤكدًا أن الحديث لا يخص المصانع، لكن الأماكن التي تسمح بالعمل أونلاين”.