الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين عام الأمم المتحدة يعين مصريًا في لجنة الخبراء المعنية باليمن

جوتيريش
جوتيريش

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المصري جاسر الشاهد، عضوًا في لجنة الخبراء المعنية باليمن.

وتقدم اللجنة الدعم للجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ مهامها، وتم إنشاء لجنة العقوبات بناءً على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2140 في عام 2014.

وقد عملت اللجنة بجدية لمعالجة التحديات متعددة الجوانب التي نشأت نتيجة النزاع في اليمن، وتتركز مهمتها في رصد تنفيذ إجراءات العقوبات.

وعمل الشاهد سابقًا في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مجالات إدارة الأزمات وشؤون نزع السلاح، وحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ووريك في إنجلترا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو الأمين العام للأمم المتحد أعضاء مجلس الأمن إدارة الازمات العام للأمم المتحدة العلاقات الدولية

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