محافظ شمال سيناء يسلم صيادي العريش وسائل تعزيز السلامة البحرية

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد 25 من صيادي الأسماك في مدينة العريش، وسائل تعزيز السلامة البحرية، في حضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، خالد زايد، مدير المشروعات في جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة. د. عزت مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية سابقا. جامعة العريش.

وأكد المحافظ، على أن مهنة الصيد ستكون سندًا للتنمية الحقيقة في محافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر لجمعية الجورة على تدريب الصيادين وتزويدهم بوسائل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين في مجال الصيد، سواء في بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديًا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد؛ بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء، بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي المحافظة بتسليمهم أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد-كزلوك-شباك الصيد» ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان».

وأعلن المحافظ عن إنشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، حيث يجري حاليًا اختيار المكان المناسب للميناء، لافتًا إلي عدم خروج أي صياد من ميناء العريش البحري، إلا بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد.

بدوره قال الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل بجمعية الجورة، أن ورشة تدريب الصيادين تأتي ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء والذي يأتي في إطار وتماشيا مع محور الاستدامة البيئية ومحور جودة الحياة وهما المحورين الأول والخامس من رؤية مصر 2030.

وأضاف زايد، أنه أيضا في ختام الورشة التي استمرت 5 أيام قامت الجمعية، بتسليم وسائل تعزيز السلامة البحرية "سترة نجاة-بدلة صيد-اطواق نجاة-كشافات يدوية" للصيادين المشاركين في الورشة وعددهم 25 صيادًا، معلنًا عن إنشاء مركزين لخدمة الصيادين في العريش وبئر العبد.