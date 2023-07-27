الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يسلم صيادي العريش وسائل تعزيز السلامة البحرية

تسليم الصيادين
تسليم الصيادين

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد 25 من صيادي الأسماك في مدينة العريش، وسائل تعزيز السلامة البحرية، في حضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، خالد زايد، مدير المشروعات في جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة. د. عزت مرزوق  عميد معهد الدراسات البيئية سابقا. جامعة العريش.

وأكد المحافظ، على أن مهنة الصيد ستكون سندًا للتنمية الحقيقة في محافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر لجمعية الجورة على تدريب الصيادين وتزويدهم بوسائل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين في مجال الصيد، سواء في بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديًا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد؛ بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء، بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي المحافظة بتسليمهم أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد-كزلوك-شباك الصيد» ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان».

وأعلن المحافظ عن إنشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، حيث يجري حاليًا اختيار المكان المناسب للميناء، لافتًا إلي عدم خروج أي صياد من ميناء العريش البحري، إلا بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد.

بدوره قال الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل بجمعية الجورة، أن ورشة تدريب الصيادين تأتي ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء والذي يأتي في إطار وتماشيا مع محور الاستدامة البيئية ومحور جودة الحياة وهما المحورين الأول والخامس من رؤية مصر 2030.

وأضاف زايد، أنه أيضا في ختام الورشة التي استمرت 5 أيام قامت الجمعية، بتسليم وسائل تعزيز السلامة البحرية "سترة نجاة-بدلة صيد-اطواق نجاة-كشافات يدوية" للصيادين المشاركين في الورشة وعددهم 25 صيادًا، معلنًا عن إنشاء مركزين لخدمة الصيادين في العريش وبئر العبد.

صيادين العريش شمال سيناء السلامة البحرية ميناء

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟