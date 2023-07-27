صدور "قَبْر مُحمد.. طقوس الموت وتكوين المجتمع الإسلامي"

صدر حديثًا عن المركز الأكاديمي للأبحاث بالتعاون مع "جامعة كولومبيا" كتاب "قَبْر مُحمد.. طقوس الموت وتكوين المجتمع الإسلامي"، للكاتب الكندي ليور هاليفي وهو مؤرخ كندي متخصص في تاريخ الإسلام المبكر والدين الإسلامي، بترجمة أنجزها هلال محمد الجهاد.

نشأةَ طقوس الموت الإسلامية

يعد الكتاب دراسة تاريخية اجتماعية تتناول نشأةَ طقوس الموت الإسلامية ودورَها الجوهري في بناء المجتمعِ الإسلامي المبكر، ومنحه الهوية التي تميّزه عن سائر المجتمعات الدينية.

يتميز الكتاب بجرأته في دراسةِ مرحلة من تاريخِ الإسلام تُوصفُ باستعصائها على المؤرّخين الغربيينَ، مُعتمدًا على منهجية علمية تمزج بين تفسير الآثار المادية والأدلّة النَّصِية التي يرى المؤلّف أنها تتضمّن المعتقدات الدينية والممارسات الاجتماعيةَ معًا.

أسلمة الموت وطقوسه

ويجمع الكتابُ مواقفَ مختلفِ المذاهبِ الإسلاميةِ من القضايا التي تتعلق بالموت وطقوسِه، مقارِنًا بينها، مُركزًا على الأحاديثِ النبَوية ورُواتها، والمدوَّنات الفقهية المؤسِّسة، مُبيًّنًا أثرَ البيئاتِ المتنوِّعة في تأسيسِ الاجتهادِ الفقهي، والتنوُّع الاجتماعيّ الإسلاميّ. وقد جاء ذلك في إطارِ ما يصفه المؤلِّف بـ "عمليةِ أَسْلَمةِ" الموت وطقوسِه، وهي عمليةٌ تمثّلت في نقاشاتٍ حيويةٍ مبدعةٍ تكشفَّتْ على امتداد القرنينِ السابعِ والثامنِ الميلاديَّيْنِ/ الأوَّلِ والثاني الهجريَّيْنِ، على مستوياتٍ متعددةٍ، منحتِ الموتَ والحياةَ في المجتمعِ الإسلاميِّ الناشئِ هُويَّتَهُما الدِّينيّةَ والثقافيّةَ الخاصّة.

أما عن المؤلف فهو مؤرخ كندي متخصص في تاريخ الإسلام المبكر، والدين والثقافة والشريعة الإسلامية. ولد سنة 1971. حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية من جامعة هارڤرد. لديه العديد من البحوث في تاريخ الإسلام والمجتمع الإسلامي. من مؤلفاته أيضًا: Modern Things on Trial, 2019 وهو يدرس مواقف المسلمين من كل ما جاءت به الحداثة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. شارك في تأليف كتاب بعنوان Religion and Trade, 2014، الذي يدرس العلاقة المتبادلة بين الأديان والتبادل التجاري بين الشعوب في الألفية الثانية.

والمترجم هلال محمد الجهاد، متخصص في الأدب العربي القديم، ومن مواليد العراق، 1963. حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الأدب العربي من جامعة الموصل، 1998. يعمل حاليًّا في جامعة الحمدانية بالعراق.و من مؤلفاته: فلسفة الشعر الجاهلي، 2001، وجماليات الشعر العربي، 2007. من ترجماته: الله والإنسان في القرآن، توشيهيكو إيزوتسو، 2007، والإسلام كما رآه الآخرون، لروبرت هويلاند، 2023.

جوائز فاز بها الكتاب

وقد فاز الكتاب بعدد من الجوائز هي: جائزة رالف والدو إمرسن من جمعية Phi Beta Kappa الأميركية المرموقة، للمساهمات العلمية البارزة في فهم الحالة الثقافية والعقلية للبشر، وجائزة ألبرت حوراني من جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية (MESA) لكتاب السنة الأفضل في هذا الميدان، وجائزة جون نيكولاس براون من أكاديمية القرون الوسطى الأميركية، وجائزة أكاديمية الدين الأميركية للتميز في فئة الدراسات التحليلية الوصفية.