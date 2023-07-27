الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 30 قرار إزالة على مساحة 8538 متر مربع عبارة عن إزالة: 6 حالات تعدي بمساحة 4669 م2 بأبو المطامير، و 7 حالات تعدي بمساحة 3235 م2 برشيد،و7 حالات تعدي بمساحة 450 م2 بكفر الدوار،و3 حالات تعدي بمساحة 75 م2 بكوم حماده.

كما تم إزالة 6 حالات تعد بمساحة 60 م2 بشبراخيت، و حالة تعدي بمساحة 49 م2 بدمنهور، وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ئيس عبد الفتاح السيسي 7 حالات تعد استرداد حق الشعب إزالة التعديات أراضي املاك الدولة اتخاذ كافة الإجراءات

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