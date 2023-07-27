الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما الذى تمثله مشاركة مصر فى القمة الروسية - الإفريقية؟.. خبير يجيب

جريدة الدستور

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية- الإفريقية بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، تؤكد أهمية الدور المصري كركيزة للاستقرار وكدولة محورية مهمة في الاتحاد الإفريقي وقائدة له.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشراكة الروسية الإفريقية كانت لا بد أن تشهد مشاركة مصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تتفق مع سياسة مصر الخارجية المتمثلة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية والاحترام المتبادل.

وأكد أن القمة الروسية الإفريقية هدفها التعاون المشترك بين الدول، موضحًا أن مصر دائمًا تبحث عن تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية من أجل إيجاد فرص استثمارات والتنمية والكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع تلك الدول.

وتابع: "القمة مهمة جدًا لأن التعاون بين روسيا ودول إفريقيا سيكون في مجالات كثيرة مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة في إفريقيا".

وواصل: "روسيا قطب أساسي ورئيسي تستطيع أن تستفيد منه كل دول إفريقيا".

القمة الروسية الإفريقية روسيا وإفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز

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