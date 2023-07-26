الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يطالب بالإفراج الفورى عن رئيس النيجر المُحتجز

البيت الأبيض
البيت الأبيض

طالب البيت الأبيض، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه، كما أعرب عن قلقه للغاية بشأن التطورات في النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين البلاد في مارس؛ سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع جزء من منطقة الساحل الإفريقي الذي تجنب الانقلابات العسكرية الناجحة والمرتزقة الروس الذين زعزعوا استقرار جيرانها.

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس النيجر يوم الأربعاء إن عناصر من الحرس الرئاسي حاولوا التحرك ضده وإن الجيش سيهاجم إذا لم يتراجعوا. 

وأدانت لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ما وصفته بمحاولة انقلاب.

وقال الحساب الرسمي للرئيس محمد بازوم على "تويتر" إن بعض أفراد الحرس الرئاسي انخرطوا في "مظاهرة مناهضة للجمهوريين" وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم القوى الأمنية الأخرى.

وجاء في التغريدة أن الرئيس وعائلته كانوا على ما يرام وكان جيش النيجر والحرس الوطني على استعداد للهجوم إذا لم يغير المتورطون في التمرد رأيهم.

وليس من الواضح ما الذي أشعل التوترات، لكن الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي في العاصمة نيامي أغلقت الأربعاء، وكذلك بعض الوزارات الحكومية.

وقال صحفي محلي في الإذاعة الحكومية إن هناك ما لا يقل عن 10 تعزيزات أرسلت من الحرس الوطني إلى محطة الإذاعة، وصدرت أوامر بإغلاق بعض قوات الأمن الدولية العاملة في البلاد.

وقال شخص مقرب من الرئيس لم يكن مخولًا بالتحدث لوكالة أسوشيتد برس إن الحرس الرئاسي حاصر منزل بازوم عندما كان هو وزوجته بالداخل وإن المفاوضات جارية بين الطرفين، على حد قولها.

وانتخب بازوم رئيسًا قبل عامين في أول انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة في النيجر منذ استقلالها عن فرنسا في 1960، وجعلت إدارته النيجر شريكًا غربيًا رئيسيًا في الحرب ضد التطرف.

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