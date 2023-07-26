الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تعديل موعد ومكان مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

الأهلي
الأهلي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تعديل موعد ومكان مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والداخلية بكأس مصر

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والداخلية، يوم 30 يوليو الجاري، على ملعب الكلية الحربية، بدلاً من ستاد الجبل الأخضر كما كان محددا لها سابقا.

كما قررت اللجنة، تغيير موعد المباراة أيضا، لتقام في السابعة مساء بدلا من موعدها السابق الثامنة والنصف مساء اليوم ذاته.

وتعد المباراة، ضمن المواجهة المؤجلة من دور الـ16 من البطولة ذاتها، عن نسخة الموسم الحالي 2022/2023.

المصري ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والداخلية

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والداخلية، مقابلة المصري البورسعيدي، في الثالث من أغسطس المقبل في دور الثمانية.

كما ينتظر إنبي  “الأهلي أو المصري أو الداخلية” في نصف النهائي.

قمة الزمالك وبيراميدز.. أولى منافسات نصف النهائي

من جانب آخر، هناك مواجهة قوية للغاية ومثيرة في أولى مباريات نصف النهائي، تجمع بين الزمالك وبيراميدز، لكن لم يتم تحديد معاد لها حتى الآن.

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