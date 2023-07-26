بدء تنفيذ الدورات التدريبية لأعضاء فريق "نواة" بأسوان

لرفع الوعى بقضايا السكان..

بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق " نواة " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "إتجاه" لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواة بمركز شباب بدر، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى باعتبار ذلك كنشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.

ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية.