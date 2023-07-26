الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لرفع الوعى بقضايا السكان..

بدء تنفيذ الدورات التدريبية لأعضاء فريق "نواة" بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق " نواة " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "إتجاه" لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواة بمركز شباب بدر، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى باعتبار ذلك كنشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة. 

ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة  رئيس الإدارة المركزية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية. 

أسوان الدورات التدريبية الزواج المبكر الصحة الإنجابية المشروعات الناشئة أندية السكان داخل مراكز الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان

الأكثر قراءة

حسام البدرى: البطولة العربية تحدٍ قوى وجاهزون للمشاركة

بعد مكالمة الإمام الأكبر.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

مصرع سيدة طعنها زوجها بالسكين خلال مشاجرة فى الدقهلية

الرئيس السيسى يصل إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية

طلق نارى وطعنة نافذة.. ننشر صور شاب قُتل أثناء مشاجرة فى المطرية

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا