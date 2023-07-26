إزالة 3 حالات تعدٍ وصيانة وتركيب 51 كشافًا بأحياء وقرى المنيا
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالتزامن مع حملات صيانة وتركيب كشافات الإنارة والخلايا الكهربائية بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتمكنت من إزالة 3 حالات تعدٍ وصيانة وتركيب 51 كشافًا وخلايا كهربائية.
وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية قامت خلال حملة بقيادة عماد محمود، نائب رئيس المدينة، ومحمد صابر، رئيس حي غرب المدينة وفريق العمل المعاون، له بإيقاف حالتيّ تعدٍ بناء مخالف بدون ترخيص بـ "حي غرب" المدينة، الأولى عبارة عن سور على مساحة ١٠٠٠متر ، والثانية أعمال صب سقف مخالف وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.
كما نفذت الوحدة المحلية لقرية تله اليوم إزالة حالة تعدي على أرضٍ زراعية بمساحة ١٢سهمًا وتمت الإزالة الفورية لها وتحرير محضر بذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والقضاء على العشوائيات.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بصيانة الكشافات بطريق المحيط بالناحية القبلية وتم تركيب ٢ كشاف جديد وصيانة ١٠ كشافات أخرى، وتم المرور على طريق بني أحمد الغربية، وعدة طرق فرعية، وتم تغيير ٦ كشافات بالطرق الفرعية وايضا تم غسل وحدات الخلايا الخاصة بديوان الوحدة المحلية لقرية تله وأيضًا تم صيانة أعمدة الإنارة بطريق طوه بطوخ الخيل وتم تركيب ١٥ لمبة ليد جديدة وصيانة ٢٠ كشاف إنارة حفاظًا على أرواح المواطنين ولتوضيح الرؤية الليلية لهم.
وأشار رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برصد حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والاهتمام بمنظومة الإنارة العمومية بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وأحياء المنيا لتخفيف الأحمال ومنعًا للحوادث.