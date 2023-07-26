الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الشناوي: برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" أظهر تنوع المتقدمات

الدكتور محمد الشناوي
الدكتور محمد الشناوي

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن المرأة المصرية لديها روح القيادة، معربا عن فخره بالمستوى المتميز للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تستضيفه الأكاديمية.

وأشار الشناوي، في تصريحات له على هامش ختام  المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات، إلى التنوع الذي أظهرته المتقدمات للمقابلات اليوم، حيث أن هناك سيدات من تخصصات مختلفة وأعمار مختلفة ومحافظات متنوعة.

وكانت واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات اليوم الثالث والاخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، و يشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأخير كلا من الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولميس نجم  مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

ويسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الدكتور محمد الشناوي جامعة الجلالة مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية الأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود للتنفيذيات

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الحرس الرئاسى فى النيجر يُغلفون مكتب الرئيس

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

جزار يقتل متسولا لسرقته بكفر الشيخ: "بيقعد قدام المحل ويلم فلوس كتير"

محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الجبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا