محمد الشناوي: برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" أظهر تنوع المتقدمات

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن المرأة المصرية لديها روح القيادة، معربا عن فخره بالمستوى المتميز للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تستضيفه الأكاديمية.

وأشار الشناوي، في تصريحات له على هامش ختام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات، إلى التنوع الذي أظهرته المتقدمات للمقابلات اليوم، حيث أن هناك سيدات من تخصصات مختلفة وأعمار مختلفة ومحافظات متنوعة.

وكانت واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات اليوم الثالث والاخير للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، و يشارك فى لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأخير كلا من الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

ويسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.