الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح الحفاظ على سلامة العين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

جريدة الدستور

تحدث الدكتور أشرف الهباق، أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية طب جامعة بنها، عن طرق الحفاظ على سلامة العين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، اليوم الأربعاء، إن أعراض الصيف في مصر تتمثل في كثرة التعرض للشمس والحرارة الشديدة مما يزيد من أمراض العيون ويؤدي إلى احمرار شديد ودموع مستمرة والإحساس بالوخز.

وتابع أن البعض يلجأ إلى أخذ النصيحة من بعضهم البعض دون استشارة الطبيب أو الذهاب إلى الصيدلية للحصول على قطرة تهدئ التهابات العين، ولكن هناك قطرات يمكن استخدامها مثل الحساسية ومزيل الاحتقان ومرطبة للعين، وأخرى لا يجب استخدامها مثل قطرة الكورتيزون، مما يحدث ارتفاع في ضغط العين وتكون مياه بيضاء.

العيون سلامة العين سلامة العين في ظل ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة الصيف في مصر

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