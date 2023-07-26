قبل انعقاد القمة الثانية.. أهم توصيات "القمة الأفريقية الروسية الأولى"

تحتضن مدينة سان بطرسبورج ثاني أكبر المدن الروسية، أعمال القمة الأفريقية الروسية الثانية، والتي ستنعقد يومي 27 و28 من شهر يوليو الجاري، عقب مرور 4 سنوات على انعقاد القمة الأولى، بحضور قادة من حوالي 50 دولة من القارة السمراء، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناقشة أزمة الغذاء وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

بوتين: إفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة، إن روسيا تدعم رغبة الدول الإفريقية في الاستقرار والتقدم الاقتصادي، مؤكداً أن إفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ، وستواصل روسيا مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطًا في حل القضايا العالمية.

وأضاف أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية اقتصاديًا، بالإضافة إلى محاربة الفقر، مع الاستمرار في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية.

وناقشت القمة الروسية الأفريقية الأولى، والتي عقدت في أكتوبر 2019 في سوتشي، العديد من القضايا التي تهم العالم ومنها جائحة كورونا، فضلاً عن سلسلة من القضايا بدءا من "التقنيات النووية في خدمة تنمية القارة" إلى جعل "المناجم الافريقية في خدمة شعوب أفريقيا".

أهم ما جاء في القمة الأفريقية الروسية الأولى

ـ ترأسها الرئيس السيسي مشاركة مع نظيره الروسي.

ـ عقدت في أكتوبر 2019 بمنتجع سوتشي.

ـ عقدت تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

ـ تم تدشينها بعد أن شهدت العلاقات الأفريقية الروسية تطوراً ملحوظاً.

ـ الرئيس السيسي أكد خلالها أن أفريقيا وروسيا يتماثلان في العديد من التطلعات والتحديات.

ـ الرئيس السيسي أوضح أن القارة الإفريقية منفتحة للتعاون مع نختلف الشركاء.

ـ الرئيس السيسي أعرب عن أمله في إرساء قواعد التعاون الأفريقي الروسي.

ـ الرئيس السيسي أكد أهمية توسيع آفاق العلاقة بين إفريقيا وروسيا لتشمل مختلف الجوانب.

ـ تم الاتفاق على إنشاء آلية شراكة الحوار من أجل تنسيق تطوير العلاقات بين الجانبين.

ـ تم التوافق علي ضرورة تضافر الجهود لدعم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

ـ تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لتحديد المجالات الواعدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية.