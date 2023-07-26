"مطرح مطروح" يقترب من 1.5 مليون جنيه خلال الأسبوع الأول من طرحه

حقق فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، خلال الأسبوع الأول من طرحه بدور العرض السينمائي وحتى صباح اليوم، إيرادات بقيمة 1.418.624 جنيه.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

ويشارك في العمل كل من: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.

وقبل أيام روج الفنان العالمي، سكوت آدكنز، الشهير بـ"بويكا"، لفيلمه الجديد الذي يشارك فيه "مطرح مطروح"، مع الفنان المصري الكبير محمود حميدة، وكريم عفيفي.

ونشر الفنان البريطاني آدكنز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتداول الصور والفيديوهات القصير إنستجرام فيديو له وهو يتحدث عن العمل السينمائي وكتب على الفيديو: "مطرح مطروح بجميع السينمات".