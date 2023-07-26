الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاته.. أهم أعمال المخرج الراحل محمد خان

محمد خان
محمد خان

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان، الذي أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال السينمائية الخالدة في أذهان الجمهور بمصر والوطن العربي، حتى رحل عن عالمنا في 26 يوليو عام 2016، وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" أبرز أعماله السينمائية:

"الحريف" 

في عام 1984، قدّم خان فيلم "الحريف" مع الزعيم عادل إمام، والذي ظهر بصورة مختلفة عن أعماله السابقة، ودخل الفيلم ضمن قائمة أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

"بنات وسط البلد"

يعتبر فيلم "بنات وسط البلد" من أهم أعمال خان الفنية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي وهو من بطولة هند صبري ومنة شلبي وتم عرضه عام 2005.

"في شقة مصر الجديدة"

يعتبر فيلم "في شقة مصر الجديدة" من أهم أعماله الفنية التي قدمها بالسينما المصرية، حيث أثبت من خلاله أنه يستطيع أن يتنوع في أعماله ويقدمها بشكل مختلف، وهو من بطولة غادة عادل. 

"فتاة المصنع"

قدّم المخرج محمد خان أيضًا فيلم "فتاة المصنع" الذي يُعتبر ضمن الأعمال السينمائية المصرية التي تناقش قضية مهمة تخص الفتيات العاملات، وتدور القصة حول "هيام" فتاة في الواحد والعشرين من عمرها، تعمل في مصنع ملابس، والفيلم بطولة الفنانة ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب وسلوى محمد علي.

ذكرى رحيله عن العالم الكبير محمد خان المخرج فيلم الحريف فيلم بنات وسط البلد فيلم في شقة مصر الجديدة فيلم فتاة المصنع

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