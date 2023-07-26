الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يستقبل فريق الطب العلاجى لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الحميات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور أحمد مهدى مدير الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، وأعضاء فريق الطب العلاجى بالوزارة؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات ومستشفى الصدر.

 

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

 

وقامت اللجنة بتفقد آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الحميات، والوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الجارية والتى تعدت الـ ٩٠ ٪؜ نسبة تنفيذ والتى تتضمن قسم الغسيل الكلوى، وجرى رفع بعض الملاحظات المستجدة به للعمل على تلافيها وبصفة عاجلة حرصًا على راحة المرضى.


ووجهت اللجنة بضرورة دراسة توفير مصاعد لخدمة مرضى الكلى وضرورة وجود ماكينة غسيل كلوى بقسم العناية المركزة وقت الحاجة اليها وسرعة تركيب محطات المياه وتجربة شبكة صرف ماكينات الغسيل الكلوى.

 
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وقامت اللجنة بتفقد القسم داخلي، وقسم الاستقبال وتم التوجيه بزيادة طاقته الاستيعابية الى عدد ٥ أسرة وتفقد قسم المعامل حيث أثنت اللجنة على التجهيزات والتوزيع الأمثل للمساحات ومبنى العيادات الخارجية و تنك الاكسجين الذى تم توريده بسعة ٥٠٠٠ لتر. 

 

كما تم تفقد تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الإستيعابية وفقا لمعايير الجودة، حيث تم التوجيه بسرعة  الإنتهاء من أعمال لوحات الكهرباء، والانتهاء من محطة الاكسجين واعمال معالجة الخزانات الأرضية لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها، خاصة قسم الغسيل الكلوي لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح. 

 

واستكملت اللجنة جولتها بمتابعة آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الصدر بمطروح، والتى تتضمن قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة بطاقة عددية ٦ أسرة، وأقسام الداخلى، ومبنى العيادات الخارجية  وسكن الفريق الطبى وقاعة الاجتماعات وأقسام الأشعة والمعمل والخزانات الأرضية والعلوية والخدمات المركزية والإدارية وتفقدت تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الإستيعابية مع مراعاة معايير الجودة، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء، مؤكدة على العمل الدائم لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها.

 

جاء ذلك بحضور  الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة والمهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية وزكية رشوان وأحمد أبوراضى إدارة الأشعة وعاصم النحاس المسئول الإعلامى للمديرية، ومهندسى الشركة المنفذة للأعمال.

وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة العامة للحميات
أعمال التطوير الجارية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى العيادات الخارجية العناية المركزة قسم الاستقبال والطوارئ قسم الغسيل الكلوي مستشفيات الحميات والصدر وكيل صحة مطروح

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