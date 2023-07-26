خبير اقتصادى يكشف سبب استهداف روسيا للموانئ الأوكرانية وأماكن تخزين القمح

كشف نهاد إسماعيل، خبير اقتصادي، سبب استهداف روسيا للموانئ الأوكرانية، مؤكدًا أنها في حالة حرب وتستهدف البينة التحيتة الأوكراين، كما أتلفت 60 ألف طن من القمح في أحدى الضربات الجوية واستهدفت ميناء أوديسا ونيكولاي لتعطيل الحركة التجارية.

وأضاف “إسماعيل”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قالت إن أي سفينة تتجه للموانئ الأوكرانية ستسهدف كأنها تحمل أسلحة عسكرية.

وأوضح أن لدى روسيا أسباب أمنية واقتصادية وهي غير راضية عن هذا الاتفاق لانها تتهم الاقتصاد الغربي وأوكرانيا بعدم التقيد بالشروط التي تسمح بتصدير المواد الروسية والاسمدة عبر البحر الأسود، وتقول أن هناك عراقيل تتعلق بالتصدير والدفع لأن معظم البنوك الروسية تم استثنائها من النظام العالمي سويفت.

هدف روسيا الضغط على الدول الغربية وأمريكا لتخفيف العقوبات

وأشار إلى أن الهدف الأساسي حسب التحليلات الغربية هو الضغط على الدول الغربية وأمريكا بتخفيف العقوبات الروسية وتستخدم الحبوب وسيلة لذلك والتي قد تؤدي لمجاعات في القرن الإفريقي لانه يوجد نقص في المواد الغذائية حتى قبل منع تصدير الحبوب لذا العالم سيواجه أزمة غذاء.