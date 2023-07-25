الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: سياحة اليخوت مورد أساسى لجذب الاستثمار (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اهتماما كبيرا بسياحة اليخوت، معقبًا: "كل يخت بيدخل عندك إنفاقه بالدولار يعادل ألف سائح".

الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لسياحة اليخوت

 

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لسياحة اليخوت، فهي المورد الأساسي لجذب الاستثمار.

وأوضح أنه لدينا مارينا لليخوت بقناة السويس، والتي ستساعد في تحويلها إلى مركز عالمي لسياحة اليخوت في المنطقة، وسنشهد تخفيضات كبيرة جدًا لليخوت العابرة للقناة، والحصول على الموافقات ستكون في وقت قياسي لا يتعدى نصف ساعة.

سياحة اليخوت جذب الاستثمار أحمد موسى المورد الأساسي الاستثمار اليخوت

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