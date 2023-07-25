الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشي: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزمًا لجميع الصحف

خالد البلشي
خالد البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور (3 آلاف جنيه) سيكون ملزمًا لجميع الصحف؛ والمجلس القومي للأجور سيفرض عقوباتٍ على المؤسسات التي لن تطبق الحد الأدنى، وفقا لمواده ولوائحه.

وأضاف «البلشي» خلال لقائه مع محرري النقابة، أنَّه في حالة وجود شكاوى من صحيفةٍ معينةٍ أو وجود أزمة ماليةٍ، فإنه من الممكن إعفائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدةٍ زمنية معينةٍ قد تصل إلى 6 أشهر، بناءً على طلب رسمي يُقدم منها.

وكشف نقيب الصحفيين، أنَّ مجلس النقابة سيبذل جهودًا ليكون الحدى الأدنى للأجور في عقود الصحفيين المعينين جدد بقيمة 3 آلاف جنيه، أما المعينين القدامى فإنه يطبق قرار الـ3 آلاف جنيه، مع مراعاة الزيادة المالية وفقا للتدرج وسنوات الخبرة للقدامى.

فيما أشار إلى أن ملف التأمينات من أصعب الملفات داخل النقابة، خاصة وأن له أوجه مُتعددة، مثل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة، وتوقّف معاشات عددٍ من الزملاء الذين تجاوزوا سن المعاشات، والزملاء المفصولين تعسفيًا.

وأضاف أن النقابة عرضت الملف بشكل كامل على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتابع: "لم يصلنا رد واضح حتى الآن، ولكن ستبحث النقابة الحلول القانونية للأزمة، وسنعمل على إنهاء هذا الملف بشكل كامل".

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