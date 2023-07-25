الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء استعدادات حفل أحمد سعد بالعلمين.. ومفاجأة في حفلي نانسي عجرم وراغب علامة

أحمد سعد
أحمد سعد

انتهى القائمون على مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، من بعض التفاصيل الخاصة بمسرح حفل أحمد سعد المقرر إقامته الخميس 27  يوليو الجاري والمقرر أن يحتوي على عدد من الرقصات مع عدد من الفرق الراقصة التي تتواجد بالحفل، بالإضافة إلى عدد من العروض النارية والمؤثرات التي ستكون مفاجأة للجمهور ويجري سعد خلال الساعات القادمة بروفته النهائية للحفل.

مهرجان العلمين الجديدة

وقاربت جميع تذاكر حفل النجم أحمد سعد على النفاد تماما على موقع شركة تذكرتي بعد الإقبال الكبير من الجمهور على الحفل خلال الساعات الماضية في واحد من أضخم حفلات الموسم.

 

حفل أحمد سعد بالعلمين الجديدة

روّج النجم أحمد سعد لحفله الجديد المقرر إقامته الخميس المقبل، 27 يوليو، بمهرجان العلمين الجديدة وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر عن سعادته بالحفل الجديد، ونشر بوستر الحفل وعلّق عليه وكتب: "يا جماعة بجد أنا متحمس جدا جدا للحفلة دي".


 

 

وعلى صعيد آخر من المقرر أن يكون حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة الجمعة القادم 28 يوليو الجاري مفاجأة للجمهور من حيث التجهيزات والبرنامج الغنائي؛ حيث تصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم للعلمين الجديدة خلال الساعات القادمة لتجري بروفتها قبل الحفل مباشرة بالإضافة إلى النجم راغب علامة الذي أعد برنامجا صيفيا بامتياز ويسعى لإبهار الجمهور، كما قاربت جميع تذاكر الحفلين على النفاد تماما.

 

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا، يليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان مهرجان العلمين النجم أحمد سعد حفل أحمد سعد بالعلمين الجديدة

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

للعاملين بـ"بترو تريد".. تعليمات السلامة خلال انقطاع الكهرباء (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا