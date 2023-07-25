انتهاء استعدادات حفل أحمد سعد بالعلمين.. ومفاجأة في حفلي نانسي عجرم وراغب علامة

انتهى القائمون على مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، من بعض التفاصيل الخاصة بمسرح حفل أحمد سعد المقرر إقامته الخميس 27 يوليو الجاري والمقرر أن يحتوي على عدد من الرقصات مع عدد من الفرق الراقصة التي تتواجد بالحفل، بالإضافة إلى عدد من العروض النارية والمؤثرات التي ستكون مفاجأة للجمهور ويجري سعد خلال الساعات القادمة بروفته النهائية للحفل.

مهرجان العلمين الجديدة

وقاربت جميع تذاكر حفل النجم أحمد سعد على النفاد تماما على موقع شركة تذكرتي بعد الإقبال الكبير من الجمهور على الحفل خلال الساعات الماضية في واحد من أضخم حفلات الموسم.

حفل أحمد سعد بالعلمين الجديدة

روّج النجم أحمد سعد لحفله الجديد المقرر إقامته الخميس المقبل، 27 يوليو، بمهرجان العلمين الجديدة وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر عن سعادته بالحفل الجديد، ونشر بوستر الحفل وعلّق عليه وكتب: "يا جماعة بجد أنا متحمس جدا جدا للحفلة دي".





وعلى صعيد آخر من المقرر أن يكون حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة الجمعة القادم 28 يوليو الجاري مفاجأة للجمهور من حيث التجهيزات والبرنامج الغنائي؛ حيث تصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم للعلمين الجديدة خلال الساعات القادمة لتجري بروفتها قبل الحفل مباشرة بالإضافة إلى النجم راغب علامة الذي أعد برنامجا صيفيا بامتياز ويسعى لإبهار الجمهور، كما قاربت جميع تذاكر الحفلين على النفاد تماما.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا، يليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.