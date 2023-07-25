التحقيق في واقعة العثور على جثة بائع في منزله بروض الفرج

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم، لكشف ملابسات واقعة وفاة بائع عثر على جثته داخل شقته بروض الفرج.



تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغاً من شقيقة المتوفي يفيد وفاة شقيقه يعمل - بائع سبح-، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

جرى العثور على المتوفي والتحفظ على جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تشريحها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات البلاغ لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وفحص علاقات المتوفي.